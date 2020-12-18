Pilli: 7’si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1945 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 18 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 1945 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 7 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22 Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 294.508 Toplam Vaka Sayısı: 1355 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1203 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1