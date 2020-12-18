banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

Pilli: 7’si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı!

18 Aralık 2020 Cuma 18:55
Pilli: 7’si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı!
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1945 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

18 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1945

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 294.508

Toplam Vaka Sayısı: 1355

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıALİ PİLLİKoronavürüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soydan: “Güney Kıbrıs’tan 250 bin kişi için aşı talep ettik”
Soydan: “Güney Kıbrıs’tan 250 bin kişi için aşı talep ettik”
LTL’DE Covid-19 vakası mı?
LTL’DE Covid-19 vakası mı?
Tatar: “Sağlık açısından KKTC’nin güvenli bir ülke olduğu algısı pekişti”
Tatar: “Sağlık açısından KKTC’nin güvenli bir ülke olduğu algısı pekişti”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı gönderdi
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı gönderdi
Oğuz: “Aralık maaşlarıyla ilgili sorunumuz yok; 13. maaşlar için 400 milyona ihtiyaç var”
Oğuz: “Aralık maaşlarıyla ilgili sorunumuz yok; 13. maaşlar için 400 milyona ihtiyaç var”
Yeşil Barış Hareketi’nden çağrı: “Kıyı yağmasına artık son verin”
Yeşil Barış Hareketi’nden çağrı: “Kıyı yağmasına artık son verin”
Tarım Dairesi 3 ithal bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit etti
Tarım Dairesi 3 ithal bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit etti
Doğa Koleji erken tedbir alması ile Covid-19'un yayılmasını engelledi
Doğa Koleji erken tedbir alması ile Covid-19'un yayılmasını engelledi
Erhürman'dan değerlendirme
Erhürman'dan değerlendirme
Esenyel: “Tüm Bakanlıklar hızlı icraat hamleleri ile sorunlara çare bulmaya çalışmalıdır”
Esenyel: “Tüm Bakanlıklar hızlı icraat hamleleri ile sorunlara çare bulmaya çalışmalıdır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim