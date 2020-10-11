Pilli: 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1001 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını , 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini,1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, sabah saatleri itibariyle sandıkta oy kullanan tüm vatandaşların kurallara uyduğunu gözlemlediğini, gün içerisinde oy kullanılan yerlere giderek bizzat incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde bir seçime gidildiğine işaret eden Bakan Pilli, sağlığın öncelik olduğunu, vatandaşların oy kullanma sürecinde kurallara uyduğunu kaydetti ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

11 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen vakalar - 6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 188.373

Toplam Vaka Sayısı- 814

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 764

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 46

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1