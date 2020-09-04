banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
461.478
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8823
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Pilli: 1940 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son 24 saatte  1940 test yapıldı ve 10 pozitif vakaya  rastlandı.

04 Eylül 2020 Cuma 19:53
Pilli: 1940 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı
banner337
banner351

KKTC’de son 24 saatte  1940 test yapıldı ve 10 pozitif vakaya  rastlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi.

Temaslı takibinin yapıldığını söyleyen Pilli, tedavi gören 5 kişinin taburcu olduğunu da belirtti.

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

banner341
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196 

Toplam Vaka Sayısı- 371 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 274 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 35 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

banner360
Son Güncelleme: 04.09.2020 19:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen Başkanı Kanat Brt Müdürü Özkurt’u Eleştirdi
Bay-sen Başkanı Kanat Brt Müdürü Özkurt’u Eleştirdi
Denktaş: “Halkımız bana güvensin”
Denktaş: “Halkımız bana güvensin”
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
BTHK’dan açıklama
BTHK’dan açıklama
Orman Dairesi: “9 Eylül tarihine kadar yangın riski olasılığı çok yüksek”
Orman Dairesi: “9 Eylül tarihine kadar yangın riski olasılığı çok yüksek”
Yüksek Seçim Kurulu, Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimine Başvuran Adayı Geçici Olarak İlan Etti
Yüksek Seçim Kurulu, Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimine Başvuran Adayı Geçici Olarak İlan Etti
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Başvuran Adayları Geçici Olarak İlan Etti
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Başvuran Adayları Geçici Olarak İlan Etti
Kıbrıs’ta yılın en sıcak günü yaşandı
Kıbrıs’ta yılın en sıcak günü yaşandı
Ahmet Cemal Gazioğlu hayatını kaybetti
Ahmet Cemal Gazioğlu hayatını kaybetti
Denktaş: “Bu seçim Kıbrıslı Türk seçmeninin tarihle sınavıdır”
Denktaş: “Bu seçim Kıbrıslı Türk seçmeninin tarihle sınavıdır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim