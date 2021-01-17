Pilli: 11'i yerel 12 pozitif vaka belirlendi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yoluyla ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1560. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 12. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka sayısı 11. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 14. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 366 793. Toplam vaka sayısı 1907. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1657. Tedavisi devam eden vaka dayısı 239. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 55. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 182. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2"