Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

Pilli: 11'i yerel 12 pozitif vaka belirlendi

İşte vakaların bölgelere göre dağılımı;

17 Ocak 2021 Pazar 21:30
Pilli: 11'i yerel 12 pozitif vaka belirlendi
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yoluyla ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

banner341
17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1560. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 12. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka sayısı 11. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 14. Bugün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 366 793. Toplam vaka sayısı 1907. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1657. Tedavisi devam eden vaka dayısı 239. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 55. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 182. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2"

banner360
Son Güncelleme: 17.01.2021 21:35
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: Okullar yarın açılmayacak
Amcaoğlu: Okullar yarın açılmayacak
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi revize edilmiş kararları açıkladı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi revize edilmiş kararları açıkladı
Saner: “Dünkü Bakanlar Kurulu kararları geçerli”
Saner: “Dünkü Bakanlar Kurulu kararları geçerli”
LAÜ Akademisyeni Ademgil “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde
LAÜ Akademisyeni Ademgil “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde
Cumhurbaşkanı Tatar, Teknik Komite Eş Başkanlarıyla Toplantı Yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, Teknik Komite Eş Başkanlarıyla Toplantı Yaptı
Doğan Tilki hayatını kaybetti
Doğan Tilki hayatını kaybetti
Hükümet ile Üst Kurul uzlaştı!
Hükümet ile Üst Kurul uzlaştı!
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü: AB’ın gönderdiği bin dozluk aşı yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü: AB’ın gönderdiği bin dozluk aşı yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek
Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık önünde açıklama yaptı
Bağımsızlık Yolu, Başbakanlık önünde açıklama yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim