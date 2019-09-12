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PGM Trafik Müdürlüğü okulların açılması öncesi uyarılarda bulundu

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürlüğü basın duyurusu ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi uyarılarda bulundu. 

PGM Trafik Müdürlüğü okulların açılması öncesi uyarılarda bulundu

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürlüğü basın duyurusu ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi uyarılarda bulundu. 

12 Eylül 2019 Perşembe 13:57
PGM Trafik Müdürlüğü okulların açılması öncesi uyarılarda bulundu

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürlüğü basın duyurusu ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi uyarılarda bulundu. 
Okulların açılmasıyla, yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağına işaret edilen duyuruda, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. 
Trafik eğitiminin ailede başladığının unutulmaması gerektiğine vurgu yapılan duyuruda çocukların trafikteki davranışları konusunda eğitilmesi ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle trafikte çocuklara örnek olunmasının önemine işaret edildi. 
“Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır” denilen duyuru şöyle devam etti:
“Sürücüler, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmalı, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmeli ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Sürücüler araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalıdır”    
Toplu taşımacılık yapan araç sürücülerinin daima trafik kurallarına uyması, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmaması gerektiği vurgulanan duyuruda şunlar kaydedildi:

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“Yolcuları ayakta taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip alınmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır”    
Öğrencilerin okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olması, daima kaldırımda yürümesi, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanması gerektiği belirtilen duyuruda öğrencilerin yolu kontrol etmeden aniden yola atılmaması ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmaması uyarısında bulunuldu. 
Duyuru şöyle devam etti:
“Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler”.    
Öğretmenlerin çocukları geleceğe hazırlarken trafik kurallarıyla ilgili bilgileri özenle aktarması, hayatın her kesiminde trafikle iç içe yaşamak zorunda olunduğunu, hataların bedellerinin çok ağır olabileceğinin öğretilmesi, trafik kurallarına uymanın bir bilinç haline getirilmesi gerektiği kaydedilen duyuru “Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı dileriz” sözleriyle sona erdi.

 

Son Güncelleme: 12.09.2019 17:00
Anahtar Kelimeler:
PGM Okullar
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