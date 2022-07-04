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PGM, Her Türlü Ateş Yakmanın Yasak Olduğunu Hatırlattı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:00
PGM, Her Türlü Ateş Yakmanın Yasak Olduğunu Hatırlattı

PGM İtfaiye Müdürlüğü, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlara itfaiye, orman ve polis birimlerinin yangın ihbar hatlarına ulaşmaları çağrısını yineledi.

PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” denilerek, ülkede olası yangınların önlenmesi ve olası yangın tehlikelerine karşı alınması gereken bazı tedbirleri hatırlatıcı bir açıklamada bulundu.

PGM İtfaiye Müdürlüğü’nün açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 01 Mayıs–31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep verebileceği unutulmamalıdır.

- Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

- Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

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- Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde,  188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

- Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında yaptırınız.

- Spiral(izmirillo) ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer malzemelerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi aletlerden çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere veya ormanlık alanlara sirayet edebilir. Bu gibi çalışmalar yapılacağı zaman, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

- Tarımsal araçlar, özel araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

- Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

- İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

- Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 04.07.2022 16:22
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