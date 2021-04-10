Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 kararları çerçevesinde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Bulaşıcı Hatalıklar Üst Komtiesi’nin koronavirüs önlemleriyle ilgili önerilerini görüşüp onaylayan Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, yarın eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.





