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Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 kararları çerçevesinde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:15
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor
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Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 kararları çerçevesinde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 
Bulaşıcı Hatalıklar Üst Komtiesi’nin koronavirüs önlemleriyle ilgili önerilerini görüşüp onaylayan Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, yarın eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

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Bakanlar Kurulu ayrıca sokağa çıkma yasağının 12-19 Nisan tarihlerini de kapsayacağı bir dizi karar üretti. Buna göre, pazar günleri tam gün, geri kalan günlerde gece 22.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı önümüzdeki hafta da devam edecek. 

 

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Son Güncelleme: 10.04.2021 14:26
Anahtar Kelimeler:
Sokakağa çıkma YasağıPolisKktc
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