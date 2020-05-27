Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından hem Covid-19 sürecinde ihracat yapamayan yerel üreticiyi desteklemek hem de şehir yaşamında oluşan aksaklıklar ve yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle gıda ihtiyacı olan kişi ve ailelere katkıda bulunmak amacıyla yapılan “Paylaşarak Başaracağız” kampanyası sona erdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 20 Mart’ta başlayan ve 22 Mayıs’ta son bulan kampanyada toplamda 98 iş insanı, bireyler, şirket, kurum ve kuruluş gıda desteğinde bulundu. Salgının ilk gününden itibaren oluşturulan Gıda Yardım Hattı, Alo 185 hattı ve sosyal medyadan gelen taleplere karşılık 8 bin 911; muhtarlıklardan gelen listeyle 934; yabancı ülke yurttaşlarına 803; bebekli aileler için bez mama içeren bebek yardım paketi olarak 977; Engelsiz Lefkoşa Birimi üyelerine 317 ve 893 bayram paketi olmak üzere toplam 12 bin 385 adet gıda paketi desteğinde bulundu.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 22 Mart - 22 Mayıs tarihleri arasında sürdürdükleri “Paylaşarak Başaracağız Kampanyası”na katkı koyan herkese teşekkür etti. Harmancı, bu zor günlerde hem ihtiyaçlı kişi ve ailelere bir destek yapmak hem de birçok yerli ürünün alımını yapıp dağıtımını da yaparak yerel üreticiyi de desteklediklerini ifade etti. Her anlamda çok büyük bir dayanışma ve paylaşım gösterildiğini vurgulayan Harmancı, “Bu şehrin ruhunda paylaşmak var. Lefkoşa bir kez daha paylaşarak örnek bir toplumsal dayanışma gösterdi” dedi.