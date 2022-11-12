banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taçoy: En büyük gücümüz, en güçlü silahımız üreten kadınlarımızdır
Taçoy: En büyük gücümüz, en...
2 farklı bölgede hırsızlık: 3 tutuklu
2 farklı bölgede hırsızlık: 3...
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu...
Trafik kazası: 1 yaralı
Yine trafik kazası
Trafikte bir günlük sürat ve alkol denetimi: 336 sürücü rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı
Trafikte bir günlük sürat ve...
banner404
Flaş Haber
Trafik kazası: 1 yaralı
Kapat

'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 20:17
'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Mesele ile bağlantısı görülen zanlılar Ahmet Sinan Yaşar ve Müslüm Çoban tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili olguları aktardı. Özder, 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19:45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan huzurda bulunan zanlı Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde MYWAY yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakkumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve yine ayni çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 Gram ağırlığında olmak üzere toplam 1.100 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlı Ahmet Sinan Yaşar ve araç içerisinde bulunan zanlı Müslüm Çoban suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru Ozan Özder meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir
Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir
Taçoy: En büyük gücümüz, en güçlü silahımız üreten kadınlarımızdır
Taçoy: En büyük gücümüz, en güçlü silahımız üreten kadınlarımızdır
Cumhurbaşkanı Tatar, MHP Genel Başkanı Bahçeli İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, MHP Genel Başkanı Bahçeli İle Telefonda Görüştü
İskele Belediyesi Sağlık Birimi Kulak Ve İşitme Testleri Yapmaya Başladı
İskele Belediyesi Sağlık Birimi Kulak Ve İşitme Testleri Yapmaya Başladı
Kumarhane denetiminde kumarhaneye girmesi yasak 36 kişi tespit edildi
Kumarhane denetiminde kumarhaneye girmesi yasak 36 kişi tespit edildi
2 farklı bölgede hırsızlık: 3 tutuklu
2 farklı bölgede hırsızlık: 3 tutuklu
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Başbakan Üstel, Dilekkaya köyünde yol incelemesinde bulundu
Başbakan Üstel, Dilekkaya köyünde yol incelemesinde bulundu
Trafikte bir günlük sürat ve alkol denetimi: 336 sürücü rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı
Trafikte bir günlük sürat ve alkol denetimi: 336 sürücü rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim