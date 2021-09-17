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Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yabancı araç sigortaları hakkında açıklama

17 Eylül 2021 Cuma 15:45
Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yabancı araç sigortaları hakkında açıklama

“KARA SINIR KAPILARINDA POLİÇE DÜZENLEME HAKKININ BİRKAÇ SİGORTA ŞİRKETİNE VERİLDİĞİ ALGISI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR”

SINIR KAPILARINDAKİ SİGORTA İŞLEMLERİNDE BAZI USULSÜZLÜKLER SAPTANDI

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, ülkede lisans almış tüm sigorta şirketlerinin eşit şekilde ve sırayla kara sınır kapılarından ülkeye gelecek araçlar için sadece kara sınır kapılarında sigorta poliçesi düzenleme kararının uygulamaya alındığını bildirdi.

Tüm sigorta şirketlerine bu hakkın eşit şekilde verildiğini vurgulayan Daire, “Görsel ve yazılı basında yaratılmaya çalışılan ve kara sınır kapılarında poliçe düzenleme hakkının birkaç sigorta şirketine verildiği algısı gerçekleri yansıtmayan yalan, yanlış ve/veya gerçeklerle bağdaşmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, kara sınır kapılarında düzenlenen yabancı araç sigortaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında ruhsat ve lisans almış sigorta şirketleri tarafından, kara sınır kapılarından ülkeye geçecek araçlar için düzenlenen Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortalarında yapılan denetimler ve incelemeler neticesinde bazı tespitlerde bulunulduğu belirtildi.

Dairenin açıkladığı tespitler şöyle:  

“-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin sınır kapıları için belirlediği fiyat tarifesine uyulmadığı ve yıllık 180 Euro olan poliçelerin 80 Euro’ya kadar düşülerek, pazarlandığı ve milli ekonomiye zarar verildiği,

-Poliçelerin 180 Euro olarak düzenlendiği ve karşılığında 80 Euro bedel alınarak, yapılan uygulamada sigorta şirketlerinin bilançoların gerçek mali durumlarını yansıtmadığı,

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-Rumca yazılı “işgal bölgesi için araba sigortasında düşük primli poliçe imkânı” yazan el broşürlerinin dağıtıldığı ve bu poliçelerin Rum tarafında pazarlanmaya çalışıldığı,

-Sınır kapılarda görev alan acentelerin kendi komisyon haklarını poliçe miktarlarından düşüp, fiyat kırdıkları ve kırılan fiyatların bağlı bulundukları sigorta şirketlerince yılsonu bilançolarında “acentelere komisyon ödemesi” altında beyan edildiği,

-Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Tüzüğü’ne aykırı olarak, ‘Cover Note’ şeklinde düzenlemeler yapıldığı, tespit edilmiştir.”

Açıklamada, ayrıca, bazı sigorta şirketlerinin, yaptıkları sözleşmelerle kapılarda sigorta poliçesi kesme haklarını para karşılığında başka sigorta şirketlerine devrettikleri ve toplamda 1,261,600 Euro gelir elde ettikleri de tespit edildiği ve konu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan tespitler sonucunda yasada öngörülen kuralların yerine getirilmesini sağlamak ve konu hakkında sigorta şirketlerinin görüşünü almak amacı ile KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Sigorta Bilgi Merkezi’nin konu hakkında görüş, öneri ve düşüncelerinin yazılı olarak talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin, poliçelerin sınır kapılarında birlik bünyesinde kesilerek, tüm sigorta şirketlerinin eşit gelir ve eşit gider koşulu ile elde edeceği bir sistemin uygulamaya geçirilmesi kararını oy birliği ile aldığını imzalı olarak bildirdiği belirtildi.

Benzer uygulamanın Rum tarafında da uygulandığı, Rum tarafına geçecek araçlar için poliçelerin sadece kara sınır kapılarında kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

“Yapılan bu tespitler sonucunda, ülkede lisans almış tüm sigorta şirketlerinin eşit şekilde ve sırayla kara sınır kapılarından ülkemize geçecek araçlar için sadece kara sınır kapılarında sigorta poliçesi düzenleme kararı uygulamaya alınmış olup tüm Sigorta Şirketlerine bu hak eşit şekilde verilmiştir.”

Açıklamada, “Görsel ve yazılı basında yaratılmaya çalışılan ve kara sınır kapılarında poliçe düzenleme hakkının birkaç sigorta şirketine verildiği algısı gerçekleri yansıtmayan yalan, yanlış ve/veya gerçeklerle bağdaşmamaktadır” denildi.

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Son Güncelleme: 17.09.2021 16:05
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