Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza!

Bugün saat 16.30 sıralarında, Pamuklu – Kumyalı Anayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada, Pamuklu – Kumyalı Anayolu üzerinde Notherland villaları önlerinde, Murat Hulusiağa (E-27), yönetimindeki PR 115 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Notherland vilları kavşağından anayola giriş yapması sonucu o esnada Pamuklu istikametinden Kumyalı istikametine doğru süratli bir şekilde yönetimindeki LC 008 plakalı araç ile seyreden Ali ÇELİK (E-21), PR 115 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özgül ÖZGÜÇ (K-60) yönetimindeki JE 600 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştıkları ifade edildi.
“Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LC 008 plakalı araç yine karşı istikametten gelmekte olan Bülent MAĞAT (E-40) yönetimindeki ZLR 986 plakalı araç ile çarpışmışlardır.”
Polisten alınan bilgiye göre kaza sonrası yol yaklaşık iki saat trafik akışına kapatıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
(BRT/PGM)