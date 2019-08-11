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Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza!

Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza!

11 Ağustos 2019 Pazar 21:55
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza!

Bugün saat 16.30 sıralarında, PamukluKumyalı Anayolu üzerinde  meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, Pamuklu – Kumyalı Anayolu üzerinde  Notherland villaları önlerinde, Murat Hulusiağa (E-27), yönetimindeki PR 115 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Notherland vilları kavşağından anayola giriş yapması sonucu o esnada Pamuklu istikametinden Kumyalı istikametine doğru süratli bir şekilde yönetimindeki LC 008 plakalı araç ile seyreden Ali ÇELİK (E-21), PR 115 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özgül ÖZGÜÇ (K-60) yönetimindeki JE 600 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştıkları ifade edildi.

“Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LC 008 plakalı araç yine karşı istikametten gelmekte olan Bülent MAĞAT (E-40) yönetimindeki ZLR 986 plakalı araç ile çarpışmışlardır.”

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“Kaza sonucu yaralanan LC 008 plakalı araç sürücüsü Ali ÇELİK ile JE 600 plakalı araç sürücüsü Özgül ÖZGÜÇ kaldırdıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.”

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonrası yol yaklaşık iki saat trafik akışına kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

(BRT/PGM)

Son Güncelleme: 11.08.2019 22:02
Anahtar Kelimeler:
KumyalıPamukluKazaTrafik
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