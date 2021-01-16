Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

Özyiğit: “Ülkenin ve KIB TEK’in ihtiyacı siyasi hesaplaşma değil, yatırımdır”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir KIB-TEK olması gerektiğini belirterek, “Ülkenin ve KIB TEK’in ihtiyacı siyasi hesaplaşma değil, enerji alanına doğru yatırımdır” dedi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 13:06
Özyiğit: “Ülkenin ve KIB TEK’in ihtiyacı siyasi hesaplaşma değil, yatırımdır”
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu (KIB-TEK) yıpratan açıklama ve eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı olmak üzere, tüm paydaşları toplumun geleceği için daha ucuz, daha temiz enerjiyi üretmek ve özele olan bağımlılığı ortadan kaldırmak adına yatırıma odaklanmaya davet etti.

Bakan Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren Kıb-Tek’te yolsuzluktan bahsettiğini kaydeden Özyiğit, “Sn. Bakana hatırlatmak isteriz ki, artık muhalefet partisi başkanı değildir. Şu an yetki kendisindedir. Yapması gereken kurumu yıpratacak açıklamalarda bulunmak değil, eğer varsa tespit ettiği yolsuzluk veya usulsüzlükleri açıklayarak, gereken hukuki süreci başlatmaktır” dedi.

banner341
Arıklı’nın geçtiğimiz günlerde fuel-oil temini ve taşıma ihalesini, ‘uluslararası rekabet koşulları oluşmadığı’ gerekçesi ile iptal ettiğini anımsatan Özyiğit, “Sn. Bakan beş şirketin dosya verdiği bir ihalede usulsüzlük olduğunu göreve geldikten bir ay sonra mı fark etti?  Ayrıca Sn. Bakan’ın iptal gerekçesi olan uluslararası ihale açılmamasının nedenini, dönemin UBP-HP hükümetinin sorumlu bakanı Sn. Taçoy’a sormayı düşünmekte midir? diye sordu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun akaryakıt ihalesi için almış olduğu uluslararası ihale kararını Bakanlar Kuruluna bilinçli bir şekilde götürmeyen Bakan Taçoy’un, UBP-HP Hükümeti’nin düşmesi ile de ihalenin ulusal ihale olarak kurum tarafından açılmasına neden olduğunu anımsatan Özyiğit, gelinen aşamada geçen dönem uluslararası açılan ihaleyi kazanan firmanın süresi dolmasına rağmen en az üç ay daha aynı birim fiyattan yakıt taşımaya devam edeceğini kaydetti.

En doğrusunun 4’lü hükümet döneminde planlanan uluslararası ihale olduğunu, bunun gerçekleşmemesinin sorumlusunun ise UBP-HP döneminde bunu yapılmasına olanak tanımayan Taçoy olduğunu belirten Özyiğit, ancak ihaleyi gerçekleştirmeyip mevcut firma ile ihalesiz devam etmenin de şimdiki Bakan Arıklı’nın sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bu gibi işlemlerin adil ihale süreçlerine gölge düşürdüğünü ve belli firmalara avantaj sağladığını ifade eden Özyiğit, “Üzülerek görüyoruz ki Bakanın bu kararı da mevcut firmanın ekmeğine yağ bal olmuştur” dedi.

%45 elektrik üretimini elinde tutan ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan AKSA’nın yerine bir an önce yatırım yapılması gerektiği uyarısında bulunan Özyiğit, “Eylem ve söylemlere bakılırsa, Sn. Arıklı da enerji alanına yatırım yapmadan görevi son bulacak bakanlar arasında yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitKIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda kaza: 1 yaralı!
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda kaza: 1 yaralı!
RES-BİR : "Sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldık”
RES-BİR : "Sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı aldık”
Ekonomik Örgütler Platformu kapanma konusunu değerlendirdi
Ekonomik Örgütler Platformu kapanma konusunu değerlendirdi
İskele-Karpaz anayolunda korkutan kaza!
İskele-Karpaz anayolunda korkutan kaza!
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bugünden itibaren yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor
Bugünden itibaren yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Sağlık Bakanlığı'nın aşılanma programı devam ediyor
Sağlık Bakanlığı'nın aşılanma programı devam ediyor
Bazı bölgeler 4 saat internetsiz
Bazı bölgeler 4 saat internetsiz
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim