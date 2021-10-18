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Özyiğit TDP 7. Olağan Kurultayı'nda konuştu

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 7. Olağan Kurultayı önceki gün yapıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 08:45
Özyiğit TDP 7. Olağan Kurultayı'nda konuştu

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleşen kurultaya, Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal, LTB Baskani Mehmet Harmancı, Milletvekilleri ve TDP’liler katıldı.

Kurultayda ayrıca, 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.

Genel Başkanlık için tek aday mevcut başkan Cemal Özyiğit yeniden TDP Genel Başkanı oldu…

Özyiğit “son dönem” göreve seçildiğini, bundan sonra Genel Başkanlığı gençlere bırakacağını söyleyerek seçimle birlikte hedeflerinin meclise güçlü bir gurupla girmek ve ülke ile hükümet oluşumunu şekillendirmek olduğunu söyledi.

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Yerel seçimler konusunda da “ince mesajlar” veren Özyiğit, yerelde ittifaktan kaçma eğiliminde olanlara 2014’ü hatırlatarak, 2018’deki işbirliğinin sonuçlarının ortada olduğunu ifade ederek “yerel seçimlerde işbirliğini sonuna kadar zorlayacaklarının” altını çizdi. 

Genel Başkan Özyiğit, “Bu son adaylığım. Son dönemim. Hedefim çok güçlü bir gurupla ilk seçimlerde mecliste hem hükümet oluşumunu belirlemek, hem ülke geleceğini şekillendirmek ve görevi gençlere devretmek…” dedi. 

“HER YERDE ADAY ÇIKARIRIM DİYENLER 2014’Ü HATIRLASIN”

Önümüzde kritik yerel seçimlerin hatırlatılması ve olası ittifakların bu kez olmayabileceğine dair sinyallerin olduğunun sorulması üzerine ise Özyiğit, şu net ifadeleri kullandı;

“Biz sonuna kadar işbirliğinden yanayız. 2018 seçimlerinden, işbirliğinden herkes yararlandı. Ne UBP’ye ne benzerlerine yerel yönetimleri bırakma niyetinde değiliz. İşbirliğini bu anlamda sonuna kadar  da zorlayacağız. Bunun yararını görmeyen varsa, her yerde aday çıkarırım denirse onlara da 2014’ü hatırlatmak isterim.” 

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