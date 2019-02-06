Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102393
ALTIN
220.378
DOLAR
5.2170
STERLİN
6.7539
EURO
5.9438
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul...
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
banner282

Özyiğit: “Sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz”

Özyiğit: “Sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz”

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
Özyiğit: “Sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun üreterek var olacağına dikkat çekerek, sanat üretimine ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) birlikte organize ettiği uluslararası “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” isimli gezici serginin açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Naciye Doratlı, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Onursal Başkanı İnci Kansu, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar’ın yanı sıra sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, açılışta yaptığı konuşmada, sanat severlerin arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Bakanlık olarak sanata ve sanatçıya önem verdiklerini, bu bağlamda Kültür Dairesi aracılığı ile gereken desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirten Özyiğit, düzenlenen uluslararası etkinliklerin Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısı için önemli bir fırsat olduğunu, böylesi etkinliklerin daha çok düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar ise yaptığı konuşmada, projenin Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, DAÜ ve IAPMA iş birliğinde gerçekleştiğini belirterek, üyesi oldukları IAPMA’nın 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ve iki yıldır Avrupa’nın çeşitli galeri ve müzelerinde dolaşan sergiyi Kıbrıs’a getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve projeye destek verenlere teşekkür etti.
Derneğin Onursal Başkanı İnci Kansu da, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde açılan serginin IAPMA’nın 30. yılı nedeniyle özel olarak hazırlandığını ve KKTC’de sergilenmesi için büyük emek harcandığını ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.
DAÜ Rektör Yardımcısı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Naciye Doratlı da, serginin ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, DAÜ olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Sergi 15 Şubat tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.
 

Son Güncelleme: 06.02.2019 13:48
Anahtar Kelimeler:
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANICemal özyiğitSanatçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim