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Öztürkler: “Halk iradesini temsil eden meclisimizde koltuk yarışı değil hizmet yarışı yapılmalıdır”

UBP Güzelyurt Milletvekili Adayı Dr. Ziya Öztürkler, “Ülkemizin siyasi çalkantılarla, koltuk yarışlarıyla geçirecek vakti yoktur.

06 Ocak 2022 Perşembe 16:15
Öztürkler: “Halk iradesini temsil eden meclisimizde koltuk yarışı değil hizmet yarışı yapılmalıdır”

 Bize düşen bu yüce meclise layık olmak, ülke çıkarları doğrultusunda halkın yararına yönelik çalışmalar yapmaktır. Bazı değişimlerin zamanının geldiğine inanıyorum. Sadece kişisel zümresine hizmet eden değil, topluma hizmet eden; kalite, yenilik ve tecrübeyi harmanlamış, değerlerine sahip çıkan siyasetçilere ihtiyaç vardır. ” dedi.

Hakikat Web TV'de Doç. Dr. Güven Arıklı'nın hazırlayıp sunduğu"Günaydın Hakikat" adlı programına konuk olan  UBP Güzelyurt Milletvekili Adayı Dr. Ziya Öztürkler, yükseköğrenim ve KKTC’nin ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğrenimde 3. Ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin burs alması ve öğrencinin bulunduğu yerden burs başvurularını online yapması hizmetleri müdürlüğüm döneminde gerçekleşmiştir. Üniversitelerin açılış usullerinin daha sistematik hale getirilmesi ve yükseköğrenimdeki tüm hizmetlerle ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında bizzat görev aldım. YÖBİS Burs Başvuru Sistemi Projesi, adamızda eğitim gören tüm yükseköğrenim öğrencilerinin bilgilerinin işlendiği YÖKAS Sistemi Projesi ve Öğrenci Dostu Ada projelerini yürütüp hayata geçirdim.

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ÖĞRENCİNİN ADAYA GELMESİ İÇİN BÜYÜK EMEKLER SARFEDİP TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYDUK!

Öztürkler “Ülkemizde Dünyayı yakından takip eden ve 118 farklı ülkeden 70 binin üzerinde yabancı öğrenciyi ülkeye eğitim almak için getiren güçlü bir yükseköğrenim bulunmaktadır. Sınırların kalmadığı bir ortamda öğrenciler artık kendi ülkeleri dışında da eğitim almak istemektedir. Bu durum her geçen gün yabancı öğrenci piyasasını büyümesine neden olmuştur. Biz bu durumu KKTC için fırsata çevirdik. Pandemi ile bu çalışmalar bir miktar sekteye uğrasa da, öğrencinin adaya gelmesi, uluslararsılaşma, kalite adına büyük emekler sarfedip, tüm gücümüzü ortaya koyarak yaptığımız hâlihazırdaki çalışmalara süratle devam ettirdik. Aynı zamanda yeni projelere de imza attık” dedi.

Açıklamalarına şöyle devam etti;

Elbette ki, yükseköğrenim alanında yakalanan kalitenin, açılımın ve yeniliklerin Devletin tüm alanlarında hayata geçirilmesi gerekir. Tüm bunları gerçekleştirebilmek ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlamak için de; uyumlu, planlama ve organize olma kabiliyeti yüksek, zor zamanlarda sorumluluk alabilen, güçlü bir kadroya sahip, uzun soluklu tek başına iktidar olacak bir hükümetin ülkeyi yönetmesine gereksinimi vardır. Bu nedenle hedefimiz tek başına iktidardır.

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Son Güncelleme: 06.01.2022 19:34
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