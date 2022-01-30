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Özgöçmen: “Hemşire ve Ebe eksikliği ciddi orandadır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), hemşire ve ebe eksikliğinin ciddi oranda olduğunu belirterek, zaman kaybedilmeden bu alanlara istihdam yapılmasını istedi.

30 Ocak 2022 Pazar 10:30
Özgöçmen: “Hemşire ve Ebe eksikliği ciddi orandadır”

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, ülkede, yaşlı insanların hayatlarının geri kalan dönemlerinde daha refah ve mutlu yaşayabilmeleri gerektiğine işaret etti.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan yaşlı bakım evlerindeki sıkıntılara dikkat çeken Özgöçmen, şöyle devam etti:

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“Sağlık alanında unutulmaması gereken en önemli konuların başında hemşire ve ebe eksikliğinin ciddi oranda olduğudur.  17 Ocak 2021’de yapılan sınavda başarı sağlayıp işe giremeyen ve mesleğini icra etmeyen 79 meslektaşlarımızın varlığı gün gibi ortadadır. Daha önceki alımlar neticesinde 70 puan alan meslektaşlarımızdan sonra sıra 68 puan alan meslektaşlarımıza gelmişti. 68 puan alan 25 meslektaşımız vardır.

Sağlık alanında ciddi oranda hemşire eksikliği bir gerçek iken açıklamalara yansıyan 4 meslektaşımızın değil 68 puan alan 25 meslektaşımızın işe alınıp mesleklerini icra edebilmeleri sağlanmalıdır. Hatta ve hatta sınavda başarı gösterip işe giremeyen 79 meslektaşımızın tamamının alınması elzemdir.

Sınavda başarı gösterip işe alınamayan 79 meslektaşımızın halkımızın daha sağlıklı bir hizmet alabilmesi adına Maliye Bakanlığı’na yetki verilerek işe girmeleri sağlanmalıdır.”

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Son Güncelleme: 30.01.2022 10:52
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