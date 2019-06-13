Özgöçmen cinayetinin zanlısı iade edildi

İskele'de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında bulunan ormanlık arazide 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı olarak aranan ve Güney Kıbrıs’a kaçan Pakistan uyruklu şahsın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığı açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar da Rum tarafına teslim edildi.
Cinayet zanlılarının karşılıklı iadesiyle ilgili sosyal medya üzeründen açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yaptığı açıklama şu şekildedir;
Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine az önce BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına teslim ettik.
Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla işbirliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Son Güncelleme: 13.06.2019 14:26