Özgöçmen cinayetinin zanlısı iade edildi

İskele'de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında bulunan ormanlık arazide 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen ’in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı olarak aranan ve Güney Kıbrıs’a kaçan Pakistan uyruklu şahsın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığı açıklandı.