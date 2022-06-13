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Özersay’dan Gazeteciler Birliği'nin Eylemine Destek

Özersay’dan Gazeteciler Birliği'nin Eylemine Destek

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:45
Özersay’dan Gazeteciler Birliği'nin Eylemine Destek

Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği “Özgürlük Senden Büyük! Dokunma” eylemine katılarak destek veren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “Halkın Partisi olarak biz sizin yanınızdayız, çağdaş, laik, demokratik, açık fikirli, özgürlükten yana her ne varsa biz ordayız ve bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz” dedi.   -“Mesele üç yasa tasarısından öte bir zihniyet meselesidir”    HP’den yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler Birliği’nin basın özgürlüğünü kısıtlayıcı içeriklerin yer aldığını iddia ettiği  yasa tasarısını protesto amacıyla düzenlediği eyleme katılan Özersay, burada yaptığı konuşmada meselenin sadece üç yasa tasarısından ibaret olmadığını, asıl meselenin zihniyet meselesi olduğu; bir ülkenin yönetimine, halkının geleceğine bakış açısı olduğunu belirtti.

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Özersay, “Meclis’e üç tane yasa tasarısı geldi. Tepki gösterilince ivediliği geri çekildi, komiteye gönderildi. Ama süresi dolduktan sonra görüşülebilir bir hal alacak. Bunun kavgası komitede belki de Genel Kurul’da devam edecek” ifadesini kullandı.  -“Aslolan, bu zihniyete karşı mücadeleyi nasıl vereceğimizdir”    Özersay, hükümetin sahip olduğu çoğunluk anlayışı ve demokrasiye bakış açısıyla bunu geçirmeye çalışacağını belirtti ve “Bu iş belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesinde mahkemeden dönecek ya da mahkemelerde devam edecek. Aslolan üç yasa tasarısını engellemek değil, daha sonra gelecek memleketin ileriye gitmesini engelleyecek, gerici zihniyete karşı mücadeleyi nasıl vereceğimizdir. Bu, toplumsal asgari müştereklerde birleşmekten geçen bir mücadele ile mümkün olacak bir şeydir. Halkın Partisi olarak biz sizin yanınızdayız” diyerek sözlerini tamamladı.


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Son Güncelleme: 13.06.2022 09:56
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