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Özersay: Dövizdeki artışa karşı çalışma yapıyoruz

07 Ağustos 2020 Cuma 21:23
Özersay: Dövizdeki artışa karşı çalışma yapıyoruz
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin, dövizdeki aşırı artışın yarattığı olumsuzlukları az da olsa önleyebilmek ve hafta başında bazı kararlar alabilmek için çalışma başlattığını kaydetti.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde dövizdeki duruma ilişkin yapılan değerlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu. 

Özersayi “Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde maliye ve ekonomi bürokratları ile toplantımıza devam ederek dövizdeki aşırı artışın yarattığı olumsuzlukları az da olsa önleyebilmek için hangi tedbirlerin alınabileceğini değerlendirdik.” Dedi. 

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Özersay şu açıklamada bulundu: 

“Döviz artışı/Türk Lirasının değer kaybı karşısında çok etkili tedbir alabilmek ne kadar mümkün ya da elimizde hangi araçlar var konuları yeniden önem kazandı. 2018 yılında bir önceki hükümet döneminde de benzer bir döviz krizi ile karşı karşıya kalmıştık, bu ikinci. Haklı olarak herkes ve özellikle de döviz borcu olan, kira ödeyen, okul ücreti ödeyen ve daha pek çok yükümlülüğü dövize bağlı olan vatandaşımız endişelidir. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde maliye ve ekonomi bürokratları ile toplantımıza devam ederek dövizdeki aşırı artışın yarattığı olumsuzlukları az da olsa önleyebilmek için hangi tedbirlerin alınabileceğini değerlendirdik. Henüz bir karar üretmedik ancak aşağıdaki hususlarda hafta başına bazı kararlar alabilmek için çalışma yapılması konusunda uzlaştık:

1) Gerek konut, gerekse ticari binaların döviz yerine Türk Lirası cinsinden kiralanması durumunda daha avantajlı bir vergi/stopaj uygulamasına geçilmesi (TL cinsinden kiralamanın özendirilmesi) ve halihazırda döviz cinsinden kira sözleşmelerinin TL cinsinden sözleşmeye çevrilmesi halinde ilave stopaj avantajı yaratılması.
2) Devletten yapılan kiralamalarda döviz cinsiden kiralamaların belirlenecek bir döviz kuru üzerinden sabitlenerek alınması;
3) Özel eğitim kurumlarında (üniversiteler dahil) KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin okul ücretlerinde döviz kuru sabitlemesi yoluna gidilmesi ve benzeri düzenlemeler.

Hafta başı bu konuları rakamsal olarak da somutlaştırıp karar almaya çalışacağız, kamuoyu ile paylaşacağız.”

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Son Güncelleme: 07.08.2020 21:31
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