Özersay: “Başbakan demokrasiyi ayaklar altına alıyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e yönelik eleştiriler yöneltti.

Özersay, Saner’in demokrasiyi ayaklar altına alan bir adım atarak, Meclis’teki komitelerde muhalefeti devre dışı bırakacak şekilde temsil sayılarını değiştirme girişimi başlattığını belirtti.

“Ersan Bey azınlık hükümeti olduğunu unutuyor” diyen ve “neden mi?” sorusunu yönelten Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Belli ki kendisinden istenen tüm yasaları ve antlaşmaları muhalefete ‘takılmadan’, muhalefeti ‘takmadan’ geçirmek istiyor. Parlamenter sistemde azınlık hükümeti̇ olmanın anlamını dahi bilmiyor, muhalefetle uzlaşarak ülkeyi yönetmek zorunda olduklarını görmüyor, görmek istemiyorlar.

Güç zehirlenmesi diye bir laf vardır, bizde olansa olmayan gücün zehirlediği bir hükümet. Siyaseten ülkeyi gerim gerim germeye çalışıyorlar. Halka huzur vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz buna geçit vermeyiz, vermeyeceğiz.”