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Özçınar, TAK’ın 46. kuruluş yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Özçınar, TAK’ın 46. kuruluş yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutladı.

20 Aralık 2019 Cuma 10:43
Özçınar, TAK’ın 46. kuruluş yıldönümünü kutladı

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya mesaj gönderen Özçınar, 21 Aralık 1973’te yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ilk gün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.
“Tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik sürdürdüğünüz başarılı çalışmalarınızı takdirle takip etmekteyiz” diyen Özçınar, TAK Müdürü Gürdallı ile tüm TAK çalışanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 20.12.2019 15:51
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Mahmut ÖzçınarTak 46 Yaşında
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