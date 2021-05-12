Özçınar: “Mümkün olduğunca az insanla görüşülmeli”

Özçınar Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Küslükleri sona erdiren, saygı ve sevgimizi büyüklerimize hissettirmek, aile ve toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesi için en iyi fırsatlardan biri olan bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Bu yıl da geleneklerin daha çok teknolojinin sağladığı imkanlarla canlı tutulmaya çalışılacağını belirten Özçınar, Covid-19 pandemisi ile mücadelenin sürdüğünü unutmadan, aile ve sevdiklerimizi korumak için dikkatli ve tedbirli olmak gerektiğini hatırlattı.

Süreçten dolayı çekirdek aile ile bir araya gelip, mümkün olduğunca az sayıda insanla görüşmenin daha uygun olacağını vurgulayan Özçınar, halkın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı, nice mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.