Oy sayımı sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) alınan bilgiye göre, tercih ve karma oyların sayımının ne zaman sonuçlanıp açıklanacağı henüz belli değil.

Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürlerin sayımının tamamlanmasının ardından, gayrı resmî sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor. UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

