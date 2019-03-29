Omer 8 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen operasyonda birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde bulunan sanıklar R.T ile Omer Adel Mohamed aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını Yargıç Sağer açıkladı. Sağer kararda öncelikle sanık R.T’nin talebi üzerine yapılan değerlendirmede denetimli hakkından yaralanmasına ve 1 yıl boyunca kontrol altında tutulmasına karar verdiklerini açıkladı. Yargıç Temay Sağer sanık Omer Adel Mohamed’in ise 25 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçundan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti. Sağer sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlar ışığında heyet olarak oy birliği ile 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.