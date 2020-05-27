Okul öncesi kurumlar 1 Haziran’dan itibaren hizmete başlayabilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, bakanlığa bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, Bakanlar Kurulu’nun kreşlerle ilgili açılım koşulları kapsamında, "bakım" maksatlı faaliyetlerine 1 Haziran tarihinden itibaren başlamasına karar verildiğini açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, bakanlığa bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, Bakanlar Kurulu’nun kreşlerle ilgili açılım koşulları kapsamında, "bakım" maksatlı faaliyetlerine 1 Haziran tarihinden itibaren başlamasına karar verildiğini açıkladı.