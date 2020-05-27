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Okul öncesi kurumlar 1 Haziran’dan itibaren hizmete başlayabilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, bakanlığa bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, Bakanlar Kurulu’nun kreşlerle ilgili açılım koşulları kapsamında,

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:56
Okul öncesi kurumlar 1 Haziran’dan itibaren hizmete başlayabilecek
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, bakanlığa bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, Bakanlar Kurulu’nun kreşlerle ilgili açılım koşulları kapsamında, "bakım" maksatlı faaliyetlerine 1 Haziran tarihinden itibaren başlamasına karar verildiğini açıkladı. 

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu bağlamda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı iki kurum ve 104 özel okul öncesi kurumun faaliyetlerini 1 Haziran tarihinden itibaren başlatabileceği kaydedildi. 
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 14:56
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