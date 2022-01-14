banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Dr. Küçük 38’inci ölüm yıldönümünde yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Başbakan yurda döndü
Başbakan yurda döndü
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
banner405

Öksüzoğlu: “Güçlü iktidar için partimize mühür”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu, istikrarlı bir hükümet için tek partili bir hükümetin olması gerektiğini söyledi. 

14 Ocak 2022 Cuma 16:30
Öksüzoğlu: “Güçlü iktidar için partimize mühür”

Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi’nin son zamanlarda “çok güzel bir enerji” yakaladığını ifade ederek, parti içinde birlik ve beraberliğin hakim olduğunu kaydetti. 
Partisinin, genel başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu liderlğinde “tek başına iktidar yolculuğunun” sürdüğünü ifade eden Öksüzoğlu, “İnanıyorum ki 23 Ocak seçimlerinden sonra güçlü ve istikrarlı bir gelecek için Ulusal Birlik Partisi hükümette tek başına yerini  alacaktır” dedi. 

banner341
Parti disiplini içerisinde bütün adayların çalıştığına vurgu yapan Öksüzoğlu, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman birlikte daha güçlü olduğunu kaydetti. 
“Her zaman yanımızda Anavatanımız Türkiye olmuştur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Özellikle son yıllarda sağlık ve ekonomi alanında desteklerini çok ama çok görmekteyiz” diyen Öksüzoğlu, Türkiye-KKTC ilişkilerinin önemine değindi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 14.01.2022 19:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı
Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı
Hür-İş ve Kamu-iş Dr. Küçük’ü andı
Hür-İş ve Kamu-iş Dr. Küçük’ü andı
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi törenle açıldı
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi törenle açıldı
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim