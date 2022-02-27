Oğuz: “Zorlukları beraber aşacağız”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.
Ziyarette, “tarım sektörünün durumu, ülkede geçtiğimiz yılki kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle yaşanan sıkıntılar” ele alınarak, değerlendirildi. Ülkede sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenliklerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.
“Ülkemizdeki sektörlerle zorlukları beraber aşacağız” diyen Oğuz, mart ayında yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon yaşanması temennisinde bulundu.