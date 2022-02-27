banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Oğuz: “Zorlukları beraber aşacağız”
Oğuz: “Zorlukları beraber aşacağız”
Girne - Tatlısu Anayolu’nda kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Girne - Tatlısu anayolu’nda kaza
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi...
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Alsancak ve Dikmen'de yangın
Alsancak ve Dikmen'de yangın
banner405

Oğuz: “Zorlukları beraber aşacağız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği  Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. 

27 Şubat 2022 Pazar 13:45
Oğuz: “Zorlukları beraber aşacağız”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.
Ziyarette, “tarım sektörünün durumu, ülkede geçtiğimiz yılki kuraklık ve ekonomik kriz  nedeniyle yaşanan sıkıntılar” ele alınarak, değerlendirildi. Ülkede sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenliklerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. 

banner341
Oğuz, geçen yıl yaşanan kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle tarım sektörüne yüksek miktarda destek verildiğini, bu kriz yaşanmasaydı söz konusu desteğin başka sektörlere verilebileceğini ancak ülkede üretimin durmaması için bu yönde karar alındığını anımsattı.
“Ülkemizdeki sektörlerle zorlukları beraber aşacağız” diyen Oğuz, mart ayında yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon yaşanması temennisinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 27.02.2022 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne - Tatlısu Anayolu’nda kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Girne - Tatlısu Anayolu’nda kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Taçoy: “Artık toplumlar arası görüşmeler sona erdi...”
Taçoy: “Artık toplumlar arası görüşmeler sona erdi...”
Covid-19’dan 2 can kaybı ve 423 vaka daha…
Covid-19’dan 2 can kaybı ve 423 vaka daha…
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Yeni Boğaziçi – Mağusa Anayolu’nda korkutan kaza
Yeni Boğaziçi – Mağusa Anayolu’nda korkutan kaza
Gazimağusa’da trafik kazası
Gazimağusa’da trafik kazası
Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü
Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ile görüştü
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
KKTC'de binlerce yıllık geçmişe sahip antik kent: Salamis Harabeleri
KKTC'de binlerce yıllık geçmişe sahip antik kent: Salamis Harabeleri

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim