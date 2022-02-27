Oğuz: “Zorlukları beraber aşacağız”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, bakanlık yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, “tarım sektörünün durumu, ülkede geçtiğimiz yılki kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle yaşanan sıkıntılar” ele alınarak, değerlendirildi. Ülkede sürdürülebilir tarımda yapılabilecek yenliklerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.



Oğuz, geçen yıl yaşanan kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle tarım sektörüne yüksek miktarda destek verildiğini, bu kriz yaşanmasaydı söz konusu desteğin başka sektörlere verilebileceğini ancak ülkede üretimin durmaması için bu yönde karar alındığını anımsattı.“Ülkemizdeki sektörlerle zorlukları beraber aşacağız” diyen Oğuz, mart ayında yağmurlarla birlikte bereketli bir sezon yaşanması temennisinde bulundu.