Oğuz: “Mayıs ayında toplam 712 milyon 846 bin 221 TL ödeme yapıldı”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mayıs ayında toplam 712 bin 846 bin 221 TL ödeme yapıldığını, bunun 448 milyon 502 bin 54 TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 264 milyon 344 bin 167 TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.