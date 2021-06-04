Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini de açıkladı.
Açıklamada, maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında yapılan ödemeler de kalem kalem sıralandı.
Oğuz: “Mayıs ayında toplam 712 milyon 846 bin 221 TL ödeme yapıldı”
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mayıs ayında toplam 712 bin 846 bin 221 TL ödeme yapıldığını, bunun 448 milyon 502 bin 54 TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 264 milyon 344 bin 167 TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.
04 Haziran 2021 Cuma 12:30