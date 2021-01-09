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Oğuz: “Canaltay’ın yeniden adaylığı parti bütünlüğü meselesi”

Meclis Başkanlığı için Resmiye Canaltay’ın partide çoğunluk ve mutabakatla onaylanmış bir isim olduğunun altını çizen eski UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, “buna herkesin riayet edeceğini düşünüyorum. Aksi halde büyük zafiyet ortaya çıkar” dedi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:40
Oğuz: “Canaltay’ın yeniden adaylığı parti bütünlüğü meselesi”
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KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan ve siyasi literatüre "tuhaflığı" ile giren iktidarın UBP kanadının tek  adayı Resmiye Canaltay'ın genel kurul oylamasında seçilememesi siyasi gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Öte yandan dün, konuyla ilgili yaşananların Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin Ombudsman Emine Dİzdarlı'nın görüşü de bundan sonra yaşanacaklara yeni bir boyut kattı.

Ayrıca UBP içinden Canlatay'ın yeniden adaylığı meselesi de sorgulanır bir duruma geldi.

Bu konuda aykırı sesler basına yansımaya devam ediyor. 

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreterlerinden Dursun Oğuz, konu hakkında Kıbrıs Postası'na konuştu.  

“Burada konu isim değil, parti bütünlüğü, disiplini” diyen ve Meclis Başkanlığı için Resmiye Canaltay’ın partide çoğunluk ve mutabakatla onaylanmış bir isim olduğunun altını çizen eski UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, “buna herkesin riayet edeceğini düşünüyorum. Aksi halde büyük zafiyet ortaya çıkar” dedi. 

OMBUDSMAN AÇIKLAMASI HAKKINDA…

Ombudsman Emine Dizdarlı’nın dün konu hakkında açıkladığı ‘Anayasaya aykırılık’ açıklaması konusunda ise Dursun Oğuz, Ombudsmanın açıklamasında konunun ‘kendilerinden’ kaynaklanmadığına dair işaret de olduğunu kaydederek, pandemi süreci ile başta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenişi ile başlayan zincire işaret etmiş olduğunu söyledi.

"Resmiye Canaltay yeniden aday olacak mı, UBP içinden 'olmaması gerektiği değerlendirilmeli' şeklinde açıklamalar da geliyor, eski genel sekreer olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıtla Dursun Oğuz, kararın parti içinde mutabakatla ve çoğunlukla alındığını hatırlattı. 

Dursun Oğuz, "Gurup kararı esastır ve bu karar geçerlidir. Tüm partili arkadaşların da uyacağına inanıyorum. Aksi halde -ki bu bir isim meselesi de değil- parti bütünlüğü açısından yanlış olur. Daha da büyük zafiyet çıkar" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzResmiye CanaltayMeclis Başkanlığı Seçimi
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