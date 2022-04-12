banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner404

Oğuz: “Bakanlığın bütçesiyle tarım ve hayvancılığın devam etmesi mümkün değil”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın bütçesi ile şu anda ülkede tarım ve hayvancılığın devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

12 Nisan 2022 Salı 12:27
Oğuz: “Bakanlığın bütçesiyle tarım ve hayvancılığın devam etmesi mümkün değil”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in üreticilerin ve üretimin içinde bulunduğu kötü duruma ilişkin konuşmasına yanıt vermek üzere söz alan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, tarım ve hayvancılığın devam etmesi için ‘ek bütçeye’ ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Üreticinin de şu anda geleceğini göremediğini söyleyen Bakan Oğuz, üreticiyi korumaya çalıştıklarını, tüketiciyi de korumak durumunda olduklarını belirtti.

banner341
Narenciyeye yapılan teşvikin üretici lehine olduğunu savunan Bakan Oğuz, amacın ürünün dalında kalmaması olduğunu, sürecin de en az zararla atlatılması olduğunu ifade etti.

Girdi maliyetlerinin asgariye indirilmesi gerekliliğine değinen Bakan Oğuz, sebze – meyvenin de kayıt altına alınması ve sigortalanması için çalışma yapıldığını belirtti.

Eldeki imkanlar çerçevesinde üretimi desteklemeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Oğuz, ‘ek bütçe’ gerekliliğini yineledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan başarının formülü
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim