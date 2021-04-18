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Öğretmenlik Sınavlarıyla ilgili kurallar ile sınav yerleri belirlendi

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı,  Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yazılı sınavların 24 – 25 Nisan ve 01 – 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

18 Nisan 2021 Pazar 12:00
Öğretmenlik Sınavlarıyla ilgili kurallar ile sınav yerleri belirlendi
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Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken hususlara da dikkat çekildi.

Adayların dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı.

“1. Sınava katılacak tüm adayların 22 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında PCR testi yaptırmış olmaları, 01 – 02 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak sınavlara katılacak adayların da 29 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında PCR testi yaptırmış olmaları ve sonuçlarının “Negatif” olması gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna gönderilecek “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu PCR test sonuçları sınavların yapılacağı yerlerdeki görevliler tarafından kontrol edilecektir. PCR test sonucunu ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

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3. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağının olduğu günlerde yapılacak sınavlara katılacak adaylar, Polis Kontrol noktalarından geçerken, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından cep telefonlarına gönderilecek “Sınava Çağrı Mesajını” göstererek geçiş yapabileceklerdir.

4. Sınavlara katılacak adayların, sınav başlama saatinden 2 saat önce kimliklerini doğrulayan resimli bir belge ile sınav yerlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir.

5. Devlet kontrolünde bulunan karantina merkezlerinde veya kendi evlerinde bulunan “Temaslı” adayların, “Temaslı” olduklarına dair bilgiyi en geç 21 Nisan 2021  tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Temaslı olduğunu bildirmeyerek sınava katılan adayların tespiti halinde, haklarında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

6. Temaslı olan ve sınava katılacak adaylar için ayrı bir sınav merkezi oluşturulacaktır.”

Açıklamada ayrıca, adayların sınava girecekleri yerleri Kamu Hizmeti Komisyonu’nun internet sitesinden öğrenebileceği de vurgulandı.

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Son Güncelleme: 18.04.2021 12:27
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