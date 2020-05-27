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Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda görev alan öğretmenlere yönelik 10 saatlik

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:55
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda görev alan öğretmenlere yönelik 10 saatlik "Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar" konulu hizmet içi eğitimler bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sertifika programı “Bilgisayar, Kavramlar ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı”, “Mail ve İnternette Arama”, “Kelime İşlemci ve Sunu”, “Online Video İşlemleri” ile “Jitsi ve Moodle Program Kullanımı” olmak üzere 5 konu başlığı içeriyor. 

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Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin oluşturduğu Online Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan 10 saatlik sertifika programı, bu sabah gerçekleştirilen ilk online eğitim ile İlköğretim Dairesi Kadrosunda bulunan 1643 öğretmene verilmeye başlandı. Öğretmenler, 09:30-11:20 ve 15:00-16:40 saatlerinde günde 2 saat olarak online eğitim alacak. 

Komisyon ayrıca Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerinde görev yapan kadrolu bilgisayar öğretmenlerine de bugün itibarıyla sertifika programının tanıtımını yapmaya başladı. 

Bilgisayar öğretmenleri, alacakları bu eğitimlerle, görev yaptıkları okullarda görevli eğitimci kadrosuna eğitim verecek.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak olan sertifika programının, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kadrolarında görevli 4 bin101 öğretmene ve bakanlık personeline ulaştırılması hedefleniyor.
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 16:12
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