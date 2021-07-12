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Öğretmenler ve tabipler yüz yüze eğitimin başlaması için rehber hazırladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için başlattıklarını çalışmanın son aşamasına geldiklerini duyurdu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45
Öğretmenler ve tabipler yüz yüze eğitimin başlaması için rehber hazırladı

KTÖS tarafından yapılan açıklamada, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle işbirliğine giderek, okulları eğitim yılına hazırlama amacında oldukları belirtildi ve “Tüm taraf ve paydaşların katkılarıyla, ortak yürütülebilecek bir yöntem ile okulları açmak ve yıl boyunca açık tutabilmek gailesinde olduğumuzu vurgularız” ifadesi kullanıldı.

Okullarda sadece sağlık, güvenlik, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının tek başına yeterli olmayacağını hatırlatılan açıklamada, yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli gördükleri 12 adım ise şu şekilde sıralandı:

“ ‘Eğitim Bilim Danışma Komisyonu’ ivedilikle oluşturulmalı.

Uzaktan eğitim döneminin her yönü ile ilgili veri analizi yapılmalı.

Uzaktan eğitim döneminin ölçme ve değerlendirilmesi yapılmalı.

Çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri ve okula yeniden geri dönüşleri ile ilgili ön hazırlık yapılmalı.

Yeni eğitim yılı başlamadan önce kayıplar ile ilgili destek programı planlanmalı.

Öğretim programları yeniden gözden geçirmeli, temel ihtiyaçlar belirlenmeli, yeni ihtiyaç duyulan davranış, beceri ve kazanımlar programa dahil edilmeli.

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Öğretmenlerin ve ailelerin teknoloji ve program okuryazarlığı ile desteklenmesi için planlama yapılmalı.

Okullar kadro ve alt yapı bakımından sorunsuz açılmalı.

İstismar ve ihmalleri ortaya çıkarmak için ‘Okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları’ gündeme alınmalı.

Sağlıklı ve güvenli okullar için her okula bütçe planlaması yapılmalı.

Eğitim Bakanlığı her türlü duruma hazır olacak bir seyrekleştirilmiş uzaktan eğitim modelini hazırda tutmalı.

Eğitim paydaşları ile işbirliği yapılmalı ve aileler planlamalardan haberdar edilmeli.”

“7 HAFTALIK BİR ZAMAN DİLİMİ KALDI…”

Açıklamanın devamında, okulların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için 7 haftalık bir zaman dilimi olduğu hatırlatılarak, tüm yetkililer sorumluluk almaya davet edildi.

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Son Güncelleme: 12.07.2021 11:34
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