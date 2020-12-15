Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, kıyı şeridinde 16-20 derece, iç kesimlerde ise 17-18 derece dolaylarında olacak.

Öğle saatlerinde fırtına bekleniyor

Rüzgar, Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

Bugün saat 13.00 - 21.00 saatleri arasında bölgemiz denizlerinden Taurus’ta Kuzey ve Doğu yönlerden 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın şiddetini azaltarak Güney ve Doğu yönlerden 6 kuvvetinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor...