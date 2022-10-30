Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)

LEFKOŞA
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
ECEGÜL ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE
TUNA ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur A
TÖRENSEL ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
ZİYA SENCER ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA
TARABYA ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA
DÖRTYOL ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
30.10.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz