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Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)
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Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:14
Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEVHER ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

GÜVEN ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HACER BALIKÇI ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

16.01.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

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