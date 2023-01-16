Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEVHER ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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GÜVEN ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
***
ŞİFALI ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HACER BALIKÇI ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
***
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
16.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele