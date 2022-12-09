Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ECEGÜL ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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KERMİYA ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
GİRNE BÖLGESİ:
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ADA ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
***
MEVA ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
09.12.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele