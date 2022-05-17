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Nisan kurak geçti, Mayıs serin, yaz sıcak olacak

17 Mayıs 2022 Salı 14:15
Nisan kurak geçti, Mayıs serin, yaz sıcak olacak

METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ BURAN’DAN TAK’A DEĞERLENDİRME:

“YAZDA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA VEYA YARIM İLA BİR DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK”

“ MAYIS, SERİN OLACAK; ARALIKLARLA SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR… TOZ TAŞINIMLARI DA SÜRECEK”

“GEÇTİĞİMİZ AY HİÇ YAĞIŞ ALMADIK… UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR NİSAN YAŞAMADIK…”

Yarı kurak sonbaharla kışın ardından yaz aylarında sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında veya yarım ila bir derece üzerinde seyredecek.

Mayıs, serin olacak; aralıklarla sağanak yağış geçişleri de bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamasında sonbaharla kışı değerlendirdi, yazla ilgili öngörüleri paylaştı.  

Buran, kuzeyden gelen serin ve nemli hava kütlesinin mayıs sonuna kadar etkili olmasının beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 30, sahillerde 25 derece veya altında seyretmesinin, aralıklılarla sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini söyledi.

Yazın her zamanki gibi sıcak ve oldukça kurak geçeceğini ifade eden Buran, haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında veya yarım ila bir derece üzerinde seyredeceğini kaydetti. Buran, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerden birinin Kıbrıs’ın da bulunduğu Akdeniz Havzası olduğunu anımsattı.

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Buran, mayıs boyunca toz taşınımının aralıklarla devam edeceğini de açıkladı.

BURAN’DAN SONBAHAR VE KIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Geride bıraktığımız sonbaharı ve kışı da değerlendiren Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, aralık boyunca normalin yüzde 30 altında seyreden yağışların 30-31 Aralık’taki yağışlarla yüzde 20’nin üzerine çıktığını; ülke genelinde metrekarede ortalama 102,7 kilogram yağış kaydedildiğini belirtti.

Raif İlker Buran, ocak ayındaki yağışların normalin yüzde 20 üzerine çıktığını; KKTC genelinde metrekarede ortalama 92,2 kilogram yağış kaydedildiğini söyledi.

Şubattaki yağışların normalin yüzde 45 altında kalarak metrekarede 32,2 kilogram olarak ölçüldüğünü ifade eden Buran, marttaki yağışların normalin yüzde 9 altında kalarak metrekarede 31,9 kilogram kaydedildiğini kaydetti.

SOĞUKLA DON BUHARLAŞMAYA NEDEN OLDU, YAĞMUR ÜRÜNÜ BESLEYEMEDİ

Mart ayında ülke genelinde normaline yakın yağış düştüğünü ancak bölgeyi etkileyen soğuk hava kütlesi nedeniyle sıcaklıkların mevsim normali altında seyrettiğini belirten Raif İlker Buran, don ve rüzgarın ay boyunca kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi sebebiyle buharlaşma miktarının arttığını, yağış miktarlarının ürünün gelişimine katkı koyamadığını, ürünü besleyemediğini söyledi.

“UZUN YILLARDIR BÖYLE KURAK BİR NİSAN YAŞAMADIK”

Normali metrekarede 22,6 kilogramken Nisan ayında hiç yağış kaydedilmediğini belirten Buran, “Uzun yıllardır böyle kurak bir nisan yaşamadık” dedi.

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Son Güncelleme: 17.05.2022 15:48
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