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 Tatar: İsabetli kararlar ve duyarlı yaklaşım başarıyı getirmiştir

Başbakan Tatar, Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu heyetini kabul etti

21 Mayıs 2020 Perşembe 05:00
 Tatar: İsabetli kararlar ve duyarlı yaklaşım başarıyı getirmiştir
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Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de COVID-19 ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi-DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve ekibini kabul etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Başbakan Ersin Tatar’a Araştırma Grubu tarafından hazırlanan ve  COVID-19 ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin veriler ve bu verilerin dünya kıyaslamalarını da içeren  raporu sundu.

ŞANLIDAĞ

Akademik çalışmalar ışığında hazırlanan raporun birincisinin yayınlandığını, diğerinin de kısa bir zaman sonra yayınlanmasını beklediklerini kaydeden Prof Dr. Şanlıdağ, “Kuzey Kıbrıs modelinin bir tanesini Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) gönderdik. Bunun KKTC açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Orada değerlendirme aşamasındadır. Yayınlanması durumunda Dünya Sağlık Örgütü’nün bilimsel dergisinde KKTC modeli yer almış olacaktır. Birkaç bilimsel dergilere de gönderdik ve şu anda bunlar da değerlendirilme aşamasındadır” dedi.

TATAR

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Başbakan Ersin Tatar da,  koronavirüs sürecinin başından beri Bilim Kurulunda yoğun çalışmalar yapıldığını hatırlatarak matematik modelleme çalışmalarının başta bazı soru işaretlerine mazhar olduğunu belirtti ve  “Ancak ben, sizlere güvendim. Polemiklerden uzak duruşunuz ve isabetli öngörüleriniz olmuştur. Gelişmeler de hükümetin aldığı kararların doğru olduğunu göstermiştir” dedi.

 Başbakan Ersin Tatar, ülkemizi ziyarete gelen ve COVID-19 çıkan Alman turistlerin tedavileri tamamlanıp ülkeden ayrılması ile birlikte yaptıkları öngörülerin ne kadar isabetli olduğunun görüldüğünü söyledi.

 Salgın sürecinin başından itibaren ortaya konan vakalar konusundaki çeşitli tarihleri büyük bir heyecanla beklediklerine dikkat çeken  Başbakan Ersin Tatar, o tarihlerin de geçirilmesi ile istenilen noktaya geldiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

 “Bir kez daha sizlere yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KKTC’nin sınırları belli ve burada da ayrı bir halk, ayrı bir devlet ve ayrı bir mücadele var. KKTC’nin kendi kurumları ile kendi kendini yönetmesi adına kendi paydaşlar ile önemli çalışmalar ortaya konmuştur.  Büyük bir özveri ortaya konmuştur. İsabetli kararlar ve duyarlılıkla konulara yaklaşım başarıyı da getirmiştir.  Bir de bu kararlara uyan duyarlı bir halkımız ve  Sivil toplum örgütlerimiz vardır.”

 Bir üniversitemizin bunu matematik modelleme ile Dünya bilimsel temelindeki bir anlayışa hizmet etmek noktasında Dünya Sağlık Örgütü’ne ve buna benzer bir takım uluslararası kuruluşlara makaleler gönderdiğini kaydeden Başbakan Tatar, bunların oralarda yayınlanması ile KKTC adına ayrı bir başarı elde edilmiş olacağının altını çizdi.

KKTC’nin COVID-19’da yaptığı başarının duyurulması açısından bunun önemli olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, “KKTC’de sizler gibi değerli ve işini çok iyi yapan meslek insanları vardır. COVID-19 mücadelesinde dünyada

Son Güncelleme: 21.05.2020 05:41
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tamer ŞanlıdağMatematiksel Modelleme Araştırma GrubuErsin Tatar
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