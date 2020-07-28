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Müteahhitler eylemi kaldırmak için taleplerinin tümünün yerine getirilmesini istiyor

28 Temmuz 2020 Salı 18:47
Müteahhitler eylemi kaldırmak için taleplerinin tümünün yerine getirilmesini istiyor
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GÜRCAFER: “SORUNLARIN BÜTÜNÜ ÇÖZÜLMEDİĞİ SÜRECE EYLEME DEVAM EDECEĞİZ”

 “YA İMAR PLANINI TADİL EDİP GEÇİRSİNLER, YA DA UZUN SÜRECEKSE, BİZİM ÖNÜMÜZÜ AÇSINLAR, İŞİMİZİ YAPALIM”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), sorunlarının tümünün giderilmediği sürece eylemlerinin devam edeceğini vurguladı.

Başbakanlık önünde devam eden eylem sırasında TAK’a açıklama yapan Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, KTİMB olarak taleplerinin Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’de müteahhitlerin projelerinin önünün açılması, ihale tüzüğünün daha şeffaf yapılması, devletin ihalelerinde “fiyat farkı” uygulamasının hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Gürcafer, taleplerinin tümünün yerine getirilmediği sürece eylemlerinin devam edeceğini ifade etti. Gürcafer, “Sorunların bütünü çözülmediği sürece biz eyleme devam edeceğiz” dedi.

“ÖNÜMÜZÜ AÇSINLAR, İŞİMİZİ YAPALIM”

Gazimağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı’nın tamamlanması uzun süreceğe benziyorsa bölge için çıkarılan emirnamenin kaldırılması gerektiğini veya müteahhitlerin önünü tıkamayacak başka bir formül hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Gürcafer, “Ya imar planını tadil edip geçirsinler, ya da uzun sürecekse, bizim önümüzü açsınlar, işimizi yapalım” dedi.

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Hükümet ortaklarının “küs” olduğunu savunan ve bu konudaki taleplerinin, iki ortağın farklılıklarını bir kenara bırakıp sorunları çözmelerini görmek olduğunu ifade eden Gürcafer, “Sorun ortakların arasındadır” diye konuştu.

Emirname ile pek çok projenin durdurulduğunu ancak müteahhitlerin verdiği taahhütlerin yerine getirilmesine olanak sağlanması gerektiğini belirten Gürcafer, örneğin bir müteahhidin yeni onaylanan bir projesinde, yurt dışına 400’ün üzerinde ev taahhüdü verdiğini ancak bugün çivi bile çakamadığını anlattı.

Ülkede pek çok proje üzerinden ev satışı yapıldığına dikkat çeken Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ta inşaat ruhsatlarının iki senede alınabildiğini dolayısıyla Gazimağusa, Yeniboğaziçi İskele Emirnamesi’nin pek çok projenin durmasına neden olduğunu söyledi.

Gürcafer, “Binin üzerinde yerine getirilmemiş yabancıya taahhüt var” dedi. 

FİYAT FARKI UYGULAMASI

Müteahhitlerin TL’nin değer kaybından yaşadığı mağduriyetler hakkında Gürcafer, Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı üyelerinin devletten alacaklarında kayba uğradığını, TL’nin değer kaybından dolayı mağduriyetlerin bir kez daha yaşanmaması için “fiyat farkı” uygulamasının kalıcı olarak hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

KAMU İHALE TÜZÜĞÜ

Kamu İhale Yasası altında Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü’nde usulsüzlüklere ve haksız rekabete neden olabilecek açıklar bulunduğunu kaydeden Gürcafer,  “Üyelerimize eşit mesafede yaklaşım için tüzükte düzenlemeler istiyoruz” dedi.

Gürcafer, “Kamu ihale mevzuatının çok şeffaf olması ve teklifler açıldığında ihaleyi kazanan teklifin gözle görülmesi gerekir. Şu anda bir puanlama sistemi var ancak puanlamayla ilgili kriterler askıya alınmıyor, bu da üyelerin kafalarında çok ciddi soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor, ‘kapalı kapılar arkasında ihaleyi istediğiniz müteahhide verirsiniz’ düşünceleri oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.07.2020 19:37
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