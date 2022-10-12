Muhtar olursam saçlarınızı bedava keseceğim

Alsancak'ta Yeşilova Mahallesi Muhtarlığı için aday olan Bayan Kuaförü Seldal Bozyiğitbaşı muhtar seçilmesi halinde bölgedeki 18 yaş üzeri tüm kadınların saçlarını 2 ayda bir kez ücretsiz keseceğini ilan ederek en iddialı muhtar adayı oldu. Alsancak'ta yaşayan tüm kadınların kendisini çok iyi tanıdığını söyleyen Seldal Bozyiğitbaşı başta kadınlar olmak üzere tüm mahalle sakinlerinden oy isterken seçim rüşvetini ise veresiye olarak sadece kadınlara teklif etti .

ŞARTLI SEÇİM RÜŞVETİ

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtar adayı Seldal Bozyiğitbaşı seçimlerle ilgili bölge kadınlarına yönelik seçim rüşvetini ise seçimleri kazanması şartına bağlayarak işini garantiye aldı.