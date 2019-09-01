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Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!
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Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!

Kaza motosiklet sürücüsü başıboş koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana geldi.

Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!

Kaza motosiklet sürücüsü başıboş koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana geldi.

01 Eylül 2019 Pazar 09:20
Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!

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Polisten alınan bilgiye göre 30.08.2019 tarihinde  saat 19:40 sıralarında, Dipkarpaz – Yenierenköy Anayolu üzerinde, Griyagus Zahariva HARPA (E-33) yönetimindeki KMQ 772 plakalı motosiklet ile Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada Ayteriso mevkiinde yolu geçmekte olan başıboş koyun sürüsüne çarpmıştır. Kaza sonucu 3 koyun olay yerinde telef olurken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Griyagus Zahariva HARPA ile motokislette yolcu olarak bulunan Ali KABA (E-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 01.09.2019 11:41
Anahtar Kelimeler:
Dipkarpaz – Yenierenköy AnayoluKoyunlarMotosiklet
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