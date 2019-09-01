Motosikletli koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı!

01 Eylül 2019 Pazar 09:20
Polisten alınan bilgiye göre 30.08.2019 tarihinde saat 19:40 sıralarında, Dipkarpaz – Yenierenköy Anayolu üzerinde, Griyagus Zahariva HARPA (E-33) yönetimindeki KMQ 772 plakalı motosiklet ile Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada Ayteriso mevkiinde yolu geçmekte olan başıboş koyun sürüsüne çarpmıştır. Kaza sonucu 3 koyun olay yerinde telef olurken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Griyagus Zahariva HARPA ile motokislette yolcu olarak bulunan Ali KABA (E-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 01.09.2019 11:41