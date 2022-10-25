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Motosiklet kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gelişme Ve Düzeltme.. Motosiklet Kazasında 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

25 Ekim 2022 Salı 21:00
Motosiklet kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda meydana motosiklet kazasında 23 yaşında 1 genç hayatını kaybetti, 1 genç de ağır yaralandı.

Polis, kazanın saat 19.30 sıralarında Kemal Hamit'in (E-30) yönetimindeki ME 476 plakalı motosikletle seyrettiği sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar'a (E-23) çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı 

Kazada ağır yaralanan Baytar kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. 

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal HAMİT'in ise tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 25.10.2022 21:21
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