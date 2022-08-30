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Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

30 Ağustos 2022 Salı 09:46
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Ziya İbrahim Düzener (E-25), yönetimindeki HT 130 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden, Mehmet Mahrum (E-28) yönetimindeki HH 910 plakalı salon aracın arka kısmına çaptı. Geceyarısı meydana gelen kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ziya İbrahim Düzener, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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