"Milletvekillerinin en büyük şikayeti odalarında çalışma imkanı yok"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni dönemin ikinci toplantısında Hasan Taçoy Meclis Kürsüsü’nden konuşma yaptı.

“MECLİS BİNALARINDAN BAŞKA YERELERE GEÇMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Kendisinin bu meclis binasında göreve başladığını dile getirenen Taçoy, günler içerisinde yaratılan ve cevap verilmeyen olanaksızlıklar, personelin rahat iş yapamadığı ortamlar gözlemlenerek meclis binalarından başka yerelere geçmek için sürekli çalışmalar yapıldığını söyledi.

“MİLLETVEKİLLERİNİN EN BÜYÜK ŞİKAYETİ ODALARINDA ÇALIŞMA İMKANI OLMAMASI”

Milletvekillerinin en büyük şikayetinin ise odalarında çalışma imkanı olmaması olduğunu dile getiren Taçoy, 13 yıl önce de Hasan Bozer başkanlığında meclis binası yapımı için GAÜ’de plan ve projelerin sunumunu izlediklerini dile getirdi.

Taçoy, Sibel Siber’in meclis başkanı olarak meclisin taşınması için projeler hazıladığını kaydederek, uzun zamandır bu çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Taçoy, binanın kalıcı bir bina olması için herşeyin düşünülmesi gerektiğinden bahsederek, bu yerin demokrasiye daha fazla uygun olacağına da inandığını dile getirdi.

“KENDİMİZE YAKIŞTIRDIĞIMIZ YER KKTC MECLİSİ, DÜNYAYADA GÖSTERGE OLARAK ORTAYA KOYACAĞIMIZ BİR HAREKET OLACAK

Taçoy, “Görmek istediğimiz, kendimize yakıştırdığımız yer KKTC Meclisi dünyayada gösterge olarak ortaya koyacağımız bir hareket olacak” dedi.

“ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ”

Taçoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘KKTC nin tanınması’ ile ilgili yaptığı çağrının da bir çok kişi tarafından kabul edilip onaylanmış bir görüş olduğunu dile getirdi.

“BİZİM ARZUMUZ VE İSTEĞİMİZ KKTC’NİN VARLIĞININ TC İLE OLAN İLİŞKİLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ”

“Bizim arzumuz ve isteğimiz KKTC’nin varlığının TC ile olan ilişkileri ile zenginleştirilmesi” diyen Taçoy, buna dünyaya yapılan çağrıyla birlikte meclis tarafından da sahip çıkılması gerektiğine değindi.