banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123297
ALTIN
298.662
DOLAR
5.9827
STERLİN
7.8109
EURO
6.5968
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki!.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri hakkında ‘Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız’ ifadelerini kullandı..

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki!.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri hakkında ‘Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız’ ifadelerini kullandı..

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:55
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki!.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız" dedi.

banner317
Çavuşoğlu; AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi.

.

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluKıbrısAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde Çocuklara Göz Taraması Yapıldı
Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde Çocuklara Göz Taraması Yapıldı
2020 Hiroşima ödülü Kıbrıs'ta barış için İki Toplumlu Koro’ya veriliyor
2020 Hiroşima ödülü Kıbrıs'ta barış için İki Toplumlu Koro’ya veriliyor
Güzelyurt’ta alkollü içki satış ruhsatı için son başvuru 28 Şubat'ta
Güzelyurt’ta alkollü içki satış ruhsatı için son başvuru 28 Şubat'ta
Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu
Saner, imar planıyla ilgili değerlendirmede bulundu
Müteahhitler Birliği yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak
Müteahhitler Birliği yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak
DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti
DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim