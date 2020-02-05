Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki!.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız" dedi.
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri hakkında ‘Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız’ ifadelerini kullandı..
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız" dedi.
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