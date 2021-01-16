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METRON, halkın “kapanma” konusundaki eğilimlerini açıkladı

Açıklanan verilere göre halkın yüzde 34,4’ü mevcut durumda tamamen kapanmak gerektiğini düşünüyor. Kısmen kapanma diyenlerin oranı yüzde 30,4. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hayata normal akışında devam edilmesini savunanların oranı ise yüzde 35,2.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:58
METRON, halkın “kapanma” konusundaki eğilimlerini açıkladı
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Koronavirüs salgının, sağlık ve ekonomi arasında bir tercih yapmaya zorlamasından kaynaklanan ikilem, araştırma ve analiz kuruluşu METRON’un verilerine belirgin biçimde yansıdı.

Koronavirüsün KKTC’deki etkilerine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapan METRON, çalışmanın değişik bölümlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. METRON, bu kez halkın “Kapanma” konusundaki eğilimlerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre halkın yüzde 34,4’ü mevcut durumda tamamen kapanmak gerektiğini düşünüyor. Kısmen kapanma diyenlerin oranı yüzde 30,4. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hayata normal akışında devam edilmesini savunanların oranı ise yüzde 35,2.

MEMUR VE ÜCRETLİLER KAPANMADAN YANA

Kapanma konusundaki görüşlerin ekonomik kesimler arasındaki dağılımı oldukça dikkat çekiyor. Buna göre kamuda çalışanlar arasında tamamen kapanmadan yana olanların oranı yüzde 40.2’ye ulaşıyor.

Fakat özelde ücretli olarak çalışanlar arasında da oranın buna çok yakın olduğu görülüyor. Ücretlilerin yüzde 39.4’ü tamamen kapanmayı destekliyor.

Kendi işini yapanların büyük bölümü ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hayatın normal akışında devam etmesini istiyor. Bu grupta tamamen kapanma diyenler yüzde 23.6’da kalırken, kısmen kapanma diyenler de yüzde 24.7 olarak belirlendi.

Kamuda ve özelde çalışanlar arasında kısmen kapanma diyenlerin oranlarının yüzde 29.9’la eşit olduğu görülüyor. Bu iki grupta kısmen ya da tamamen kapanmaya gerek olmadığını düşünenlerin oranları da birbirine çok yakın. Memurların yüzde 29.9’u; özelde çalışanların ise yüzde 30.7’si kapanmaya gerek olmadığını düşünüyor.

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EĞİTİM ARTTIKÇA KAPANMA YÜKSELİYOR

Çalışmada, kapanma konusundaki görüşlerin, katılımcıların çeşitli konulardaki görüşleriyle ilişkisi de araştırıldı.

Buna göre eğitim düzeyi arttıkça tamamen kapanma diyenlerin oranının da yükseldiği görülüyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek hayata normal akışında devam edilmesini doğru bulanların oranıysa eğitim düzeyi arttıkça azalıyor.

Kadınlar arasında yüzde 37.9’la tamamen kapanma ilk sırada yer alırken erkekler arasında bu oran yüzde 31 olarak belirlendi. Erkeklerin yüzde 40.9’u kısmen veya tamamen kapanmaya karşıyken kadınlar arasında bu oran yüzde 29.5.

EKONOMİK ENDİŞE BELİRLEYİCİ

Salgının finansal durumunu ve aile gelirini büyük bir tehdit altına aldığını düşünenlerin büyük çoğunluğu kapanmaya karşı çıkarken (Yüzde 43.6), gelirinin risk altında olmadığını düşünenlerin çok büyük bir kısmı tamamen kapanmayı savunuyor (Yüzde 68.4).

Salgınla mücadeleye yönelik karar ve uygulamaları yeterli bulanlarla yeterli bulmayanlar arasındaki farklar da oldukça belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Buna göre virüsle etkili biçimde mücadele edildiğini düşünenlerin sadece yüzde 17.1’i tamamen kapanma isterken, mücadeleyi yetersiz bulanların yüzde 40.7’si tamamen kapanmadan yana.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

METRON’un Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) farklı ülkelerde yapılan araştırmalardan derleyerek yayınladığı çerçeveye uygun olarak gerçekleştirdiği anket, 11 Ocak-14 Ocak 2021 tarihleri arasında, ülke genelini kapsayacak şekilde ve CASI yöntemi kullanılarak METRON Analytics Paneli üzerinden yapıldı. Verilerin nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim toplamıyla eşleşecek şekilde ağırlıklandırıldığı anketin güven düzeyi %95, hata payı ise % 4.9 olarak açıklandı.

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Son Güncelleme: 16.01.2021 18:07
Anahtar Kelimeler:
METRON
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