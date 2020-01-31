banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
304.911
DOLAR
5.9739
STERLİN
7.8788
EURO
6.6169
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Meteoroloji Dairesi’nden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın kuvvetli rüzgar, Çarşamba günü de hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın kuvvetli rüzgar, Çarşamba günü de hafif yağmur bekleniyor.

31 Ocak 2020 Cuma 14:10
Meteoroloji Dairesi’nden kuvvetli rüzgar uyarısı

1-7 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek, diğer günlerde alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

banner317
En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar, periyodun ilk günleri kuzeyli, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın zaman zaman kuvvetli esecek.

Son Güncelleme: 31.01.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Tiyatroları Yarın Çocuklar İçin Ücretsiz Oyun Sahneleyecek
Devlet Tiyatroları Yarın Çocuklar İçin Ücretsiz Oyun Sahneleyecek
CTP Gençlik Örgütü: "Kaza yok politikasızlık var, kaza yok trafik cinayetleri var!"
CTP Gençlik Örgütü: "Kaza yok politikasızlık var, kaza yok trafik cinayetleri var!"
Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Ercan Yonca Kavşağı civarında Pazar günü trafik bir süre tek şeritten verilecek
Ercan Yonca Kavşağı civarında Pazar günü trafik bir süre tek şeritten verilecek
Tabipleri Birliği Yödak önünde protesto açıklaması yaptı
Tabipleri Birliği Yödak önünde protesto açıklaması yaptı
Telekomünikasyon Dairesi, yarın öğleye Kadar Tatlısu bölgesinde abonelerine hizmet veremeyecek
Telekomünikasyon Dairesi, yarın öğleye Kadar Tatlısu bölgesinde abonelerine hizmet veremeyecek
Özersay Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu
Özersay Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu
Woyzeck oyununun bu geceki gösterimi iptal edildi
Woyzeck oyununun bu geceki gösterimi iptal edildi
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği düzenleyecek
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği düzenleyecek
Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlementosu’nda Türk Bayrağını yırtmasını kınadı
Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlementosu’nda Türk Bayrağını yırtmasını kınadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim