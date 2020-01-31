Meteoroloji Dairesi’nden kuvvetli rüzgar uyarısı

1-7 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek, diğer günlerde alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Son Güncelleme: 31.01.2020 18:10
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın kuvvetli rüzgar, Çarşamba günü de hafif yağmur bekleniyor.
1-7 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek, diğer günlerde alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.