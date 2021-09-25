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Metehan'da kaza!
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Metehan'da kaza!

3 kişi yaralandı..

25 Eylül 2021 Cumartesi 14:30
Metehan'da kaza!

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı yakınlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun solundaki ağaca çarptı. Olay yerinden öğrenilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, KBZ074 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
METEHAN KAZA
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