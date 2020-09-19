Mesarya’da çıkan 3 yangından İkisi söndürüldü

İNCİRLİ - BEYARMUDU KÖYLERİNİN KUZEY BATISINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI
Ülkede bugün öğle saatlerinde üç farkı noktada yangın çıktı. Köprü – İncirli arasındaki yangınla, İncirli’nin güney batısındaki yangın söndürüldü ancak İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batısındaki yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.15 sıralarında, İncirli - Köprü ve Beyarmudu köyleri arasında üç ayrı noktada yangın çıktı.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.