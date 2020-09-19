Mesarya’da çıkan 3 yangından İkisi söndürüldü

İNCİRLİ - BEYARMUDU KÖYLERİNİN KUZEY BATISINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Ülkede bugün öğle saatlerinde üç farkı noktada yangın çıktı. Köprü – İncirli arasındaki yangınla, İncirli’nin güney batısındaki yangın söndürüldü ancak İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batısındaki yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.15 sıralarında, İncirli - Köprü ve Beyarmudu köyleri arasında üç ayrı noktada yangın çıktı.

Köprü - İncirli köyleri arasındaki yangında 15 dönüm anız yandı. İncirli köyünün güney batısında yaklaşık 200 dönümlük kıraç arazide başlayan yangıdaysa makilik alan ve anızlar kül oldu. Söz konusu iki noktadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batısındaki arazide başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.